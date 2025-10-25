秋田県湯沢市で20日に男性を襲ったあと住宅に居座り続けていたクマが、25日未明、捕獲されました。【映像】クマが居座った現場の様子20日、湯沢市の中心部で男性4人がクマに襲われけがをしました。4人目の男性を襲ったクマは住宅に入り込み居座り続けていましたが、25日午前2時15分ごろ敷地内に設置されていた箱わなで捕獲されました。クマは体長約1.3mのオスで、午前7時ごろに住宅から運び出されました。「住宅はだいぶ荒らさ