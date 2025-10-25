■MLBワールドシリーズ第1戦ドジャース−ブルージェイズ（日本時間25日トロント、ロジャース・センター）ドジャースの大谷翔平（31）がワールドシリーズ（WS）初戦に出場し、2対11で迎えた7回の第4打席でWS1号となる2ラン本塁打を放った。WSでの日本人選手の本塁打は、松井秀喜（当時ヤンキース）以来、史上2人目。今プレーオフ（PO）6号の大谷は、PO出場2度目で早くも通算9号をマーク。松井氏の日本人通算最多10本塁打まで