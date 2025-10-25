大分県は11月15日、「大分ライフでウェルビーイングがアガル!〜温泉がそばにある暮らし〜」を、TKP博多駅前シティセンターホールCで開催する。時間は13時〜16時。大分ライフでウェルビーイングがアガル!〜温泉がそばにある暮らし〜同イベントでは、大分県の市町村のPRのほか、実際に大分で暮らす人からの「日常のリアル」を聞くことができる。市町村・団体PRタイムでは、市町村ごとの魅力をわかりやすく濃縮して伝える。トークセッ