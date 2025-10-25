立憲民主党熊本県連は、衆議院議員選挙の熊本1区に鎌田聡顧問を擁立することを決めました。■立民熊本県連･鎌田聡顧問「自民党の独占状況を崩していくことが極めて重要であるということで、 今回立候補を予定することを決意いたしました」24日に立候補を表明した鎌田聡さん。熊本県議を7期務め、7月の参議院選挙に立候補しましたが落選しました。衆院選では、物価高対策のほか、防衛費の増加や健軍駐屯地へのミサイル配備に反対を