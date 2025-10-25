アメリカの国防総省は24日、麻薬の密輸を阻止するなどとして、原子力空母「ジェラルド・フォード」を中核とする空母打撃群をカリブ海や中南米に派遣すると発表しました。国防総省のパーネル報道官は24日、声明で「麻薬の密輸を阻止し、国際犯罪組織を弱体化、解体する能力を増強する」などと説明し、原子力空母「ジェラルド・フォード」を中核とする空母打撃群をカリブ海や中南米に派遣すると発表しました。アメリカ軍は今年9月以