長身を生かしたルックスで「男子系女芸人」として活躍する本日は晴天なり（以下、晴天）さん。ダンスの専門学校に通うために上京したものの、結局芸人の道へ進みました。一時期は芸人として活動しながら実の妹と同じキャバクラで働いたことも。そのキャバクラ勤務時代が、のちに晴天さんの運命を大きく動かすことになりました。（全3回中の1回） 【写真】「色っぽい！」キャバクラ時代は際どいチャイナドレス姿で働いていた晴天さ