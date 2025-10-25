関西を代表する名物パーソナリティー浜村淳（90）が、大腸がん手術のため、一時休養していることが25日、分かった。浜村は前週18日に、パーソナリティーを務めるMBSラジオ「ありがとう浜村淳です土曜日です」を休演し、検査入院。フリーアナウンサーの森たけし（65）が代役を務め、この日25日も代演し、浜村の休演を伝えた。所属事務所の公式ホームページには「浜村淳の入院・手術に関するお知らせ」と題して報告された。事務所に