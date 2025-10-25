イングランド・プレミアリーグのリーズに所属する日本代表ＭＦ田中碧が２４日、ホーム・ウェストハム戦に先発。後半２７分までプレーし、２―１の勝利に貢献した。直近リーグ４試合は途中出場だった田中が、開幕２戦目の８月以来となる先発復帰。自身初の世界最高峰リーグ挑戦は適応途上と言える状況で、地元メディア「ヨークシャー・イブニングポスト」は「日本人ＭＦは良いプレーもあったが、ボールをキープしたり奪ったりで