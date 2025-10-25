能登復興を応援しようと24日、大手飲料メーカーが珠洲市内の小中学校にベルマークを送りました。大手飲料メーカーキリンビバレッジが地震や豪雨からの復興応援として東海北陸地方56の企業で実施した「ベルマークでつなごう能登応援キャンペーン」。賞品には能登エリアの名産品を採用するなど復興を後押ししていました。ことし1月からの3か月間で集まったベルマークおよそ36万点が