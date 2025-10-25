首都圏在住の県出身者などが一堂に集う「いしかわ県人祭」が24日夜、東京都内で開かれ、ふるさとの絆を深めました。御陣乗太鼓で幕を開けた16回目の「いしかわ県人祭」。24日はふるさと愛にあふれる県出身者やゆかりのあるおよそ840人が参加しました。壇上では北國新聞社の小中寿一郎社長が飛田秀一実行委員会会長のメッセージを代読し、「これからもこの集いを継続しふるさとへの思いをつないでいきたい」と述べました。参