意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【京都府の方言】「てれこ」の意味は？「てれこ」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、物の状態を表すときに使う言葉です。いったい、「てれこ」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「逆さま、裏表」でした！「てれこ」は、京都府の方言で「逆さま、裏表」という意