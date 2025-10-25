シャキール・オニールの新車レンジローバー（18万ドル＝約2750万円相当）の行方が分からなくなっている。バスケットボール界のレジェンド、オニールの長身に合わせられた運転席のその特注車両だが、ランドローバー社の提携する配送会社がハッキング被害に遭った際に盗難にあったとみられている。エフォートレス・モーター社によってカスタマイズが施されているところで、完成時にはその価値が最高30万ドル（約4600万円）にもなると