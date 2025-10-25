日本最大級のファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」が、10月18日、千葉・幕張メッセにて開催され、豪華なモデル、俳優陣＆アーティストがトレンドを紹介しました。6人組ボーイズグループ「DXTEEN」（ディーエックスティーン）の福田歩汰（ふくだあゆた）さんは、「RODEO CROWNS WIDE BOWL」のステージに登場。デニムとブルゾンを合わせたカジュアルなファッションで会場を沸かせました。ランウェイ