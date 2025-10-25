書くことへの悩みや葛藤。YouTubeに与えた影響とは2025年8月19日、登録者13万人超の人気旅系YouTuber・しおねるさんの初著書『旅系YouTuberしおねるの鉄道探訪記』が発売されました。本格的に動画投稿を始めてわずか1年で登録者10万人を突破し、雑誌への寄稿やイベント出演、さらにはテレビの冠番組にも出演中。いま最も注目を集める旅系YouTuberです。今回は、本書を担当した編集者がしおねるさんにインタビュー。企画のきっかけ