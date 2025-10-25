2026年バレンタインに向けて、ゴディバから「アリスのティーパーティ コレクション」が期間限定で登場♡不思議の国のアリスをイメージしたティーパーティチョコは、ハートやティーポット、チェシャ猫などを描いた大人かわいいパッケージに、ストロベリーやナッツ、紅茶風味のチョコを詰め合わせ。全国のゴディバショップ、GODIVA café、オンラインショップで1月8