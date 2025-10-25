2-11の7回1死一塁で迎えた第4打席に右越え2ラン【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間25日・トロント）ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦に「1番・指名打者」でスタメン出場。7回の第4打席に自身ワールドシリーズ初アーチを放った。日本選手では松井秀喜以来2人目の快挙。ポストシーズン通算9号で、日本人最多の松井秀喜（10本）まで1本差に迫った。