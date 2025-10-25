¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¸µAKB48¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®ÎÓçýÎ¤Æà¤¬AKB48»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¿·Î¤ÎÃ(Y.S.C.C.²£ÉÍ)¤È·ëº§¤·¡¢ÍèÇ¯½Ð»º¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÎÓ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¾®ÎÓ¤Î¤ªÊ¢¤ò°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¤µ¤¹¤ë¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÂç¾ìÈþÆà¤Î»Ñ¤¬¡£¡Ö¤ß¤Ê¤ë¤ó¤µ¤ó¤È¥é¥ó¥Á¤·¤¿¤È¤­¤Î¥Ù¥Ó¡¼¤¬»º¤Þ¤ì¤¿¤éÆ±µéÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀè¤òÁö¤ëÍê¤â¤·¤¤ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤í