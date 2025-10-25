「一票の格差」が最大３倍を超えた７月の参院選について、大阪高裁は憲法に違反しないと判断し、選挙の無効を求める原告の訴えを退けました。今年７月の参院選で、議員１人当たりの有権者数が最も多い東京選挙区と最も少ない福井選挙区を比べると「１票の格差」が３．１２倍。また、大阪選挙区と福井選挙区でも格差が２．９倍あり、弁護士グループは前回の参院選より格差が拡大し投票価値の平等に反して憲法違反だとして、選挙