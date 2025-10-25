熊本県内の新車ディーラーによる中古車の販売会が、益城町のグランメッセ熊本で始まりました。この中古車フェスティバルは、県内の自動車ディーラーでつくる熊本県自動車販売店協会などが開きました。 会場には、コンパクトカーや人気のSUV、ミニバンなど、県内のディーラー15社の中古車約500台が展示販売されています。この催しは26日も開かれます。