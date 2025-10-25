バイオリニストの高嶋ちさ子（57）が、ダウン症の姉・未知子さんへの心無い声に怒りをにじませた。【映像】心無いコメントが寄せられた高嶋ちさ子の妹・未知子さん（複数カット）Instagramに未知子さんとの2ショットや、父親の91歳の誕生日を祝福した際の家族ショットなどを投稿している高嶋。23日はテレビ朝日の元社員・玉川徹氏がMCを務めるTOKYO FMの『ラジオのタマカワ』に出演。「未知子さんが暴行事件を起こしました。