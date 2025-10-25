高市総理大臣は25日午後、ASEAN＝東南アジア諸国連合との首脳会議などに出席するため、マレーシアに向けて出発します。総理就任後、初めての外国訪問となります。高市総理は、首都クアラルンプールで開かれる東南アジア諸国連合との首脳会議や、アジアの脱炭素化にむけた協議を行うAZEC＝アジア・ゼロエミッション共同体の首脳会合に出席します。日ASEAN首脳会議では、高市総理が重視する「自由で開かれたインド太平洋」の推進に向