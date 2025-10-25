秋田県湯沢市の中心部の民家に侵入したままとどまっていたクマが、6日目でようやく捕獲されました。現場は、JR湯沢駅から200メートルほどの住宅街です。警察などによりますと、今月20日の早朝、付近で4人が襲われ、クマはそのまま住宅に侵入し、とどまっていました。対応にあたった湯沢市は24日、新たに2基目の捕獲用のおりを設置。そのおりに25日午前2時過ぎ、クマが入ったのを確認したということです。クマはオスで体長およそ1.3