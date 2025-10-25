25日朝、宮城県大衡村の住宅で60代の女性が玄関から出たところ、クマに襲われ左腕にケガをしました。警察や消防によりますと、25日午前6時10分ごろ、大衡村大衡の住宅でこの家に住む60代の女性が玄関から出たところ、体長およそ80センチのクマに襲われ、左腕にケガをしました。女性はすぐに家の中に逃げて、自ら警察に通報。その後、クマの行方は分かっていません。近くの住民「(クマが)いるかもしれないというのは分かってたけど