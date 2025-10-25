◇MLBワールドシリーズ第1戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間25日、ロジャース・センター)ドジャースは6回に大量9失点でブルージェイズに勝ち越しを許しました。先発のブレーク・スネル投手は、ポストシーズン3試合で3連勝。負けなしの左腕は初回、2アウトから四球、安打、四球と満塁としますが、ドールトン・バーショ選手をセンターフライで窮地を脱出します。2回、3回と打線の援護を受けると、ランナーを出しながらも3回まで