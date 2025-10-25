女優仁村紗和（31）が25日、都内で、初写真集「燦爛」（扶桑社）の発売記念会見を行った。台湾・台南で撮影された1冊で「暖かい土地で撮りたいなと思った。いろんなシチュエーションで撮らせていただきました」と話し、「小籠包にハマりました。すっごいおいしかったです」とグルメも楽しんだとした。デビュー10周年を迎えた仁村は「1段1段上がってきたような気がします。私を信じていてくれた方がいたからこそ、10年間続けてこら