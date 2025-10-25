◆米大リーグワールドシリーズ第１戦ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースのロバーツ監督は同点の６回無死満塁の場面で、先発のスネルから２番手シーハンにスイッチしたが、２本の適時打と押し出し四球で勝ち越しを許した。さらに３番手左腕バンダも投入したが、バージャーにグランドスラムを被弾した。さらにカークにも２ランを浴び、この回だけで一挙９点を