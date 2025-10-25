鹿児島市の国道で25日未明、道路を横断していた20代の男性が、しました。 鹿児島中央警察署によりますと、25日午前1時半ごろ、鹿児島市下荒田4丁目の国道225号で道路を歩いて横断していた男性が、走ってきた乗用車にはねられました。さらに男性は、後続の別の乗用車にもはねられました。 この事故で、はねられた鹿児島市天保山町の無職、河原征也さん（29）が、全身を強く打ち、病院に運ばれましたが、およそ40分後に死亡しまし