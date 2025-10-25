ペリー荻野が出会った時代劇の100人。第36回は9月に亡くなられた栗塚旭（1937〜2025）だ。生涯の当たり役だった新選組副長・土方歳三役についての伝説や撮影での苦労話などを生前に伺っていた。＊＊＊【写真を見る】「土方歳三役で右に出る者はいない」と言われた栗塚旭さん9月9日、「土方歳三といえばこの人」と多くのファンに愛された俳優・栗塚旭が88歳で世を去った。1937年に北海道で生まれた栗塚は、若くして両親を亡