考えが変化タレントとして第一線で活躍しながら、二児の母として育児にも奮闘する菊地亜美（35）。子育てについては、「正直向いているか分からないけど、好きなんだと思う」と語る。以前は思い通りにいかないことの連続で、自分を追い詰めた時期もあったという。しかし、二人目の出産を経て、考えは大きく変化。「手抜きできるところは抜く」という境地に至ったという。（全4回の第2回）＊＊＊【写真】昔から「美少女」だった