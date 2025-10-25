二児の母タレント、モデルとして活躍しながら、二児の母でもある菊地亜美（35）。自身のSNSで子育ての様子を発信し、多くの母親たちから共感を得ている。「親子で本当に楽しめるイベントを作りたい」という思いから、昨年、「MAMARIAL fes.（ママリアルフェス）」をプロデュース。今年も11月29日（土）、30日（日）の2日間にわたって開催する予定だ。（全4回の第1回）＊＊＊【写真】昔から「美少女」だった…幼少期、小学、中