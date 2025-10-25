奥さんにモラハラをした結果、子どもから一生恨まれることも。今回は、モラハラな父親に復讐する人のエピソードをご紹介します。夜遅くコンビニへ…「私が高校生だった頃。父はモラハラ気質で、いつも母に怒鳴っていました。ある日、ビールがないことに腹を立てた父が『今すぐ買いに行け！』と母を買い物に行かせました。うちは田舎なので、コンビニまでは車で20分の距離……。夜も遅かったので止めたけれど、母は『行かないとお父