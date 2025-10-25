Snow Man・岩本照が主演を務めるドラマ『恋する警護24時 season2』。本作は無骨でストイックなボディガード・北沢辰之助（岩本照）と弁護士のヒロイン・岸村里夏（白石麻衣）を中心に恋や事件を描いた考察系アクション・ラブコメディ。前シーズンで里夏と両想いになった辰之助だが、今シーズンでは彼女と遠距離恋愛になるほか、新たに襲いかかる難事件に挑むことになる。10月24日（金）に放送された第2話では、辰之助たちが警護に