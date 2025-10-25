[10.24 ブンデスリーガ第8節 ブレーメン 1-0 ウニオン・ベルリン]ブレーメンのDF菅原由勢が24日、ホームでのブンデスリーガ第8節ウニオン・ベルリン戦(○1-0)で決勝点をアシストした。右サイドバックで先発出場した菅原は後半27分、自陣のハーフウェーライン付近から前方のスペースにパス。中央から右へ流れながら受けたFWマルコ・グリュルがボックス内に運び、左足の巻いたシュートで先制弾を挙げた。今季2アシスト目を記録