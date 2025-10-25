2025年10月25日、美深町西里の国道40号で、キッチンカーの左後輪タイヤが外れる事故がありました。10月25日午前1時半ごろ、キッチンカーをけん引していた運転手から「タイヤが片方ありません」と警察に通報がありました。警察によりますと、タイヤが見つかったのは、運転手が気付いた場所から25キロ離れた場所だったということです。この事故によるけが人はいません。警察は、タイヤ交換後は定期的にナットの締め付け