北海道知内町の介護施設で、2025年10月25日午前5時半すぎ、物置として使われていたプレハブ小屋が壊されているのが見つかりました。付近にはクマと思われる爪跡や足跡が残っていて、警察が警戒を強めています。知内町重内付近で、10月25日午前2時半すぎ、介護施設の隣にある共同住宅の住人が、「ドスン」という物音を聞き、部屋の窓から外を見ると、目の前10メートル先をクマ1頭が東側に向かう様子を目撃したということです