１０月２５日の東京２Ｒ・２歳未勝利（牝馬限定、芝１６００メートル＝１０頭立て）は、２番人気のヒズマスターピース（美浦・国枝栄厩舎、父スクリーンヒーロー）が、デビュー２戦目で初勝利を挙げた。今年の函館記念を制したヴェローチェエラの半妹という血統。勝ち時計は１分３４秒９（良）。初戦は６着に終わったが、距離を２ハロン短縮してプラスに出た。外の８番枠から好スタートを決めて、すんなりハナヘ。そのままリズ