◆国際親善試合イタリア１―１日本（２４日、イタリア・コモ）ＦＩＦＡランク８位のサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は、同１２位のイタリア女子代表に敵地で対戦し、１―１で引き分けた。なでしこのニルス・ニールセン監督は７月の東アジアＥ―１選手権以降、「次は第２段階に移る」と表現し、勝つサッカーへの移行を宣言。その初戦となるこの試合で、これまでと同じく４―３―３の布陣で挑んだ。前半から小気味