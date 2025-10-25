中日は２５日、森野将彦打撃・作戦コーチが、今季限りで退団することを発表した。同コーチは、東海大相模から９６年のドラフト２位で中日に入団。ドラゴンズ一筋でプレーし、２０１７年限りで現役引退。翌１８年から２軍打撃コーチを務めるも、１９年限りで退団した。それでも、立浪前監督が就任した２２年から１軍打撃コーチとして再び球団に戻ると、今季は作戦コーチも兼任していた。