◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都競馬場・芝３０００メートル）＝１０月２５日、栗東トレセン夏の北海道で３勝を挙げ、まだ底を見せていないレクスノヴァス（牡３歳、栗東・上村洋行厩舎、父キタサンブラック）はＣＷコースを半周して最終調整を完了した。活気があり、リズムのいい脚取りで好気配が漂う。堂本助手は「今朝の雰囲気が良く、状態は良さそうです。落ち着きもあって、ここまで本当に順調です」と納得の表