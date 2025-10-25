単勝オッズが１・１倍だった１番人気馬が掲示板にも載らない惨敗にＳＮＳではショックの反応が広がっている。２５日に行われた東京２Ｒ・２歳未勝利（東京競馬場・芝１６００メートル＝１０頭立て）は、１番人気のサンセリテ（牡２歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父コントレイル）が６着に敗れ、?（旧ツイッター）のトレンドにも上がってきている。戸崎圭太騎手を背に９番枠から五分のスタートを切ったサンセリテ。序盤の３ハロンが