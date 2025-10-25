長谷川唯がイタリア戦で同点ゴールを決めたなでしこジャパン（日本女子代表）は現地時間10月24日に行われた国際親善試合でイタリア女子代表と対戦し、1-1で引き分けた。先制を許す展開となったが、MF長谷川唯の“技ありループ”で追いついた。日本はいくつかのチャンスを得つつも、ゴールを奪えないまま時間が過ぎた。すると、後半7分にMFジャダ・グレッジに決められてビハインドを背負った。追いかける展開となったなかで迎