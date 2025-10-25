米ドラマ「9-1-1:ナッシュビル」の第1話に出演した女優イザベル・テイトさんが19日、自宅で静かに息を引き取ったという。23歳。所属事務所「マクレイ・エージェンシー」によると、死因は希少な神経筋疾患「シャルコー・マリー・トゥース病」の一種で、進行性の症状に長年苦しんでいたという。 【写真】2024年7月には母と日本旅行を楽しんでいた 訃報に際し、事務所は「イザベルを10代の頃から