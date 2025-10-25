今年4月にデビュー45周年を迎えた松田聖子。今年は6月から8月にかけて全国ツアーを敢行し、還暦を過ぎても精力的に活動している。天性の歌声や人間的魅力から彼女に魅了される人は数知れず、そのものまねをするタレントも数多に存在する。1990年代には番組で本人との共演も果たし、「松田聖子ものまね」筆頭の1人だったのが、タレント・Seiko（56）だ。【写真】「余命3か月」で闘病する現在のSeikoの姿。「本家」松田聖子の写真