米男子ゴルフの秋季シリーズ、ユタ銀行選手権は24日、ユタ州アイビンスのブラックデザート・リゾートGC（パー71）で第2ラウンドが行われたが、日没サスペンデッドのため一部選手が競技を完了できなかった。順位は暫定で、金谷拓実は68で回り、通算8アンダーの134で5位につけた。大西魁斗は6アンダーで14位、久常涼は2オーバーの94位。マイケル・ブレナン（米国）が通算10アンダーで単独首位に立った。（共同）