モデルのマギー（33）が25日までに自身のインスタグラムを更新。新ヘアスタイルを公開した。【画像】「オシャレ！」“新ヘア”で秋色着こなすマギー投稿で「引き続き好評のハイトーン」「顔周りも少し動きだすカットに！」と、新ヘアのショットとショート動画を公開。レイヤーが入った美しいロングスタイルで、ハイトーンのカラーが個性を引き出している。この投稿に「とても綺麗」「美しい」「カワイイです」など好印象の声