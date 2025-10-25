お笑い芸人のヒロシさんが、自身のインスタグラムを更新。愛猫の季節の挨拶を投稿しています。 【写真を見る】【 ねこ 】ヒロシさんの愛猫 “敦司” （アツシ）「寒くなりましたね」季節の挨拶フォロワーから親愛の声「冬毛キターーー」ヒロシさんは、ハチワレ寸前の黒白模様で鼻と口元も黒の愛猫「敦司」が正座している写真を複数投稿。フローリングの上に敷かれた赤いカーペットの上で、胸の毛をふっくらと膨らませた敦司