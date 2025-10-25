LOTポーランド航空は、ワルシャワ〜ロヴァニエミ線を11月27日に開設する。木・日曜も週2往復を、2026年2月1日まで運航する。機材はボーイング737-8型機を使用する。所要時間はワルシャワ発が2時間45分、ロヴァニエミ発が2時間40分。ロヴァニエミは、フィンランド北部・ラップランド地方の都市。サンタクロースで知られるほか、ウインタースポーツが楽しめることでも有名。■ダイヤLO477ワルシャワ（11：35）〜ロヴァニエミ（15：