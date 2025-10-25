春から夏にかけて収穫される「アスパラガス」。ヨーロッパでは春の到来を知らせる野菜で、桜前線ならぬアスパラガス前線という言葉もあるそうです。アスパラガスは、緑が鮮やかな「グリーンアスパラガス」、独特なほろ苦さと白さが特徴の「ホワイトアスパラガス」、日本ではあまり見かけませんが、甘く柔らかい紫色の「紫アスパラガス」などさまざまな種類があります。今回は日本で流通量が多い「グリーンアスパラガス」について