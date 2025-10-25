ABEMAの藤田かんなアナウンサーが25日までに自身のインスタグラムを更新。G1開催中の前橋競輪場に行ったことを報告した。自身のインスタグラムで「寛仁親王牌が開催されている前橋競輪場にやってきました！」と題して投稿。「とっても綺麗で選手も近くで観戦出来て素敵なバンクでした」とバンクを背景にした白ミニワンピース姿を公開した。最後に「準決勝決勝はABEMAでも特番を生放送します。是非ご覧ください！」と宣伝し