きょう25日（土）からあす26日（日）にかけて、全国的に雨の降りやすい天気となります。きょうは、西日本や東海、関東を中心に雨が降るでしょう。その他の地域でも雲が広がりやすく、所により雨が降る見込みです。あすは、西日本では西から次第に雨が上がる一方で、東海や関東では引き続き雨が降る他、北陸や東北、北海道でも南から次第に雨が降る見込みです。最高気温は、きょうからあすにかけて、西日本では22, 23℃程度となる所